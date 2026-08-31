China Shipping Container Lines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Shipping Container Lines hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.63 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch