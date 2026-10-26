China Shenhua Energy Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.72 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Shenhua Energy Company 0.730 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 106.69 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.04 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch