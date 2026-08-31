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31.08.2026 06:37:00
China Shenhua Energy Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China Shenhua Energy Company hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.370 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84.45 Prozent auf 17.47 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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