China Shenhua Energy Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.02 HKD. Im Vorjahresviertel hatte China Shenhua Energy Company 0.720 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136.90 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 73.94 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch