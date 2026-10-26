China Shenhua Energy Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Shenhua Energy Company hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.87 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Shenhua Energy Company ein EPS von 0.810 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51.35 Prozent auf 124.11 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82.00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch