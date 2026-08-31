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31.08.2026 06:37:00
China Shenhua Energy Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Shenhua Energy Company präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.83 CNY gegenüber 0.640 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 118.94 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 73.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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