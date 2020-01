China senkt Mindestreserveanforderungen für Banken

Von Liyan Qi

PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Notenbank lockert zu Jahresbeginn die Geldpolitik . Die People's Bank of China (PBoC) kündigte am Mittwoch an, die Mindestreserveanforderungen für die Banken um einen halben Prozentpunkt zu senken. Damit werden rund 800 Milliarden Yuan, umgerechnet gut 100 Milliarden Euro, in das Finanzsystem gepumpt.

Die Massnahme, die von vielen Beobachtern erwartet wurde, tritt am Montag in Kraft. Die offizielle Mindestanforderung wird damit für die meisten grossen Banken des Landes auf 12,5 von 13 Prozent sinken. Für die kleineren Banken wird sie auf 10,5 von 11 Prozent zurückgehen. China hat die Mindestanforderungen 2019 drei Mal gesenkt.

Die chinesische Notenbank sende mit der Freisetzung von Liquidität am ersten Tag des Jahres "ein klares Signal, dass sie in diesem Jahr keine restriktive Politik verfolgen wird", sagte Ökonom Liu Xuezhi von der Bank of Communications.

January 02, 2020