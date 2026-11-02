China Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Securities hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.41 CNY. Im letzten Jahr hatte China Securities einen Gewinn von 0.330 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.04 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.46 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch