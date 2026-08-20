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20.08.2026 06:37:00
China Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Securities liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat China Securities 7.54 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.66 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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