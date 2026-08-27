China Science Publishing Media: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Science Publishing Media hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.17 CNY. Im letzten Jahr hatte China Science Publishing Media einen Gewinn von 0.200 CNY je Aktie eingefahren.

China Science Publishing Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 822.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 806.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch