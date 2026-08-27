China Resources Wandong Medical Equipment präsentierte Quartalsergebnisse

China Resources Wandong Medical Equipment äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China Resources Wandong Medical Equipment ein Ergebnis je Aktie von 0.020 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 468.1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 466.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch