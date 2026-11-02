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02.11.2026 06:37:01
China Resources Microelectronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China Resources Microelectronics gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0.19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics 0.140 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 3.36 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.85 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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