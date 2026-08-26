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26.08.2026 06:37:00
China Resources Microelectronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Resources Microelectronics hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.34 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.210 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Milliarden HKD – ein Plus von 21.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Resources Microelectronics 3.09 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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