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26.08.2026 06:37:00
China Resources Microelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Resources Microelectronics hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3.27 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.86 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.256 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3.34 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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