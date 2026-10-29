China Resources Double-Crane Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

China Resources Double-Crane Pharmaceutical hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.31 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Resources Double-Crane Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0.360 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Resources Double-Crane Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.45 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch