China Resources Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Resources Cement hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.23 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.57 Prozent auf 621.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 679.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch