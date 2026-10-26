China Resources Cement präsentierte Quartalsergebnisse

China Resources Cement hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz lag bei 4.87 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 8.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.31 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch