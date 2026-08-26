China Railway Tielong Container Logistics legte Quartalsergebnis vor

China Railway Tielong Container Logistics hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

China Railway Tielong Container Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.140 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.85 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Railway Tielong Container Logistics einen Umsatz von 2.84 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch