China Railway Tielong Container Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Railway Tielong Container Logistics hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.14 CNY gegenüber 0.130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 2.96 Milliarden CNY, gegenüber 3.07 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch