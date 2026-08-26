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26.08.2026 06:37:00
China Railway Signal Communication präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Railway Signal Communication präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.13 USD, nach 0.140 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat China Railway Signal Communication im vergangenen Quartal 1.12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Railway Signal Communication 1.11 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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