China Railway Signal Communication hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Railway Signal Communication stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Signal Communication 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 993.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch