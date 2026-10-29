China Railway Signal Communication A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Railway Signal Communication A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Signal Communication A 0.060 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.98 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7.11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch