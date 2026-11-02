China Railway Harbin Group of Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Railway Harbin Group of Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Harbin Group of Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat China Railway Harbin Group of Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 161.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25.14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch