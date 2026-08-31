China Railway Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Railway Group veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.18 CNY. Im letzten Jahr hatte China Railway Group einen Gewinn von 0.170 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.81 Prozent auf 237.40 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 263.22 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch