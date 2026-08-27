China Railway Erju: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Railway Erju hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.11 CNY. Im letzten Jahr hatte China Railway Erju einen Gewinn von 0.140 CNY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.72 Prozent auf 5.67 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch