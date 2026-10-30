China Railway Erju stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Railway Erju veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.37 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 2.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch