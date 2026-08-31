China Railway Construction präsentierte Quartalsergebnisse

China Railway Construction hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.36 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Construction 0.440 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat China Railway Construction im vergangenen Quartal 226.59 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Railway Construction 250.80 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch