China Railway Construction Heavy Industry A präsentierte Quartalsergebnisse

China Railway Construction Heavy Industry A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.96 Prozent auf 2.09 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch