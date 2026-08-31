China Railway Construction A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Railway Construction A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Railway Construction A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.32 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 196.86 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 232.44 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch