China Railway Construction A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Railway Construction A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.05 CNY gegenüber 0.390 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Construction A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 211.01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 239.20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch