China Publishing Media A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Publishing Media A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.06 CNY. Im letzten Jahr hatte China Publishing Media A einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.23 Milliarden CNY – eine Minderung von 3.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.27 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch