Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur
Suche...

Nokia Aktie 472721 / US6549022043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Teil einer Strategie 02.10.2025 08:19:41

China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik

China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik

China hat die Nutzung von Produkten der europäischen Telekommausrüster Nokia und Ericsson in seinen nationalen Netzen laut einem Zeitungsbericht eingeschränkt.

Nokia
4.08 EUR -0.97%
Kaufen Verkaufen
Dies sei Teil der Strategie von Präsident Xi Jinping, die kritische Technologieinfrastruktur des Landes von westlichem Einfluss unabhängig zu machen, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf zwei informierte Personen.

Demzufolge haben staatlich unterstützte chinesische Käufer von IT-Ausrüstung ihre Prüfung ausländischer Angebote verschärft. Verträge von Ericsson und Nokia müssten nun einer nationalen Sicherheitsprüfung durch die Cyberspace Administration of China (CAC) unterzogen werden. Dieses Prüfungsverfahren könne sich über drei Monate oder länger hinziehen.

Die zunehmenden Verkaufsbeschränkungen haben den gemeinsamen Marktanteil von Ericsson und Nokia im chinesischen Mobilfunkmarkt laut der Zeitung von 12 Prozent im Jahr 2020 auf etwa 4 Prozent im vergangenen Jahr sinken lassen.

Ericsson und Nokia lehnten beide eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab. Die CAC reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

DOW JONES

Weitere Links:

Nokia arbeitet mit Blackned bei militärischer Kommunikation zusammen

Bildquelle: Jari J / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten