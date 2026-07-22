Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’333 0.2%  SPI 20’115 0.1%  Dow 52’352 0.2%  DAX 25’167 0.6%  Euro 0.9284 0.2%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’159 2.0%  Bitcoin 53’705 -0.7%  Dollar 0.8138 0.1%  Öl 94.0 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Halten von DZ BANK für Novartis-Aktie
DroneShield-Aktie: JPMorgan steigt erneut als substanzieller Anteilseigner ein
Samsung-Aktie legt zu: Milliarden-Deal mit KI-Start-up Mistral im Gespräch
Partnerschaft mit CrowdStrike beflügelt Cerebras-Aktie: Fokus auf schnellere KI-Sicherheit
AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet
Suche...

China Pharma Aktie 2551229 / US16941T1043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.07.2026 17:20:21

China Pharma Shares Plunge 75% After Pricing Stock Offering

(RTTNews) - China Pharma Holdings, Inc. (CPHI) shares plunged $6.14, or 75.99 percent, to $1.96 on Wednesday, after the specialty pharmaceutical company priced a registered direct offering of 2.5 million common shares at $2.00 per share.

The stock opened at $2.89 and traded between $1.80 and $2.87 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $0.38 to $19.19. Trading volume reached 10.22 million shares, compared with an average daily volume of 3.88 million shares.

The offering is expected to generate gross proceeds of approximately $5 million, before placement agent fees and other expenses. China Pharma said it plans to use the net proceeds for working capital and general corporate purposes. The transaction is expected to close on or about July 23, 2026, with FT Global Capital acting as the exclusive placement agent.

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu China Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu China Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:50 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
09:13 Marktüberblick: Technologiewerte im Aufwind
07:38 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Schlusskurs auf Tageshoch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
21.07.26 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’967.02 19.45 SXBVXU
Short 15’262.49 13.88 SLBZ3U
Short 15’859.48 8.75 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’332.81 22.07.2026 17:21:34
Long 13’771.37 19.19 SABE5U
Long 13’464.67 13.62 SJB42U
Long 12’889.08 8.83 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial
Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Lonza-Aktie dennoch unter Druck: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter