China Pharma hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch