China Pacific Insurance (Group) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Pacific Insurance (Group) hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.58 CNY gegenüber 1.85 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.81 Prozent auf 106.33 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Pacific Insurance (Group) 108.29 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch