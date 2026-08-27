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27.08.2026 06:37:00
China Oilfield Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China Oilfield Services äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Oilfield Services ein EPS von 0.230 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Oilfield Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.49 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 12.52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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