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31.08.2026 06:37:00
China Nuclear Engineering A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China Nuclear Engineering A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Nuclear Engineering A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.96 Milliarden CNY – eine Minderung von 12.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.92 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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