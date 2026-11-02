China Nuclear Engineering A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Nuclear Engineering A präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.110 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Nuclear Engineering A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.38 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 20.47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch