China Nerin Engineering A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Nerin Engineering A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Nerin Engineering A 0.110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 386.6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 317.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch