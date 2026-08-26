China National Software Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China National Software Service hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat China National Software Service mit einem Umsatz von insgesamt 1.08 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 32.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch