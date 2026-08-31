China National Nuclear Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China National Nuclear Power hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.08 CNY. Im letzten Jahr hatte China National Nuclear Power einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.70 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.47 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch