China National Nuclear Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China National Nuclear Power hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 21.45 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China National Nuclear Power 20.66 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch