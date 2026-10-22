China National Medicines A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China National Medicines A präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.79 CNY gegenüber 0.720 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China National Medicines A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch