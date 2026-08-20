China National Medicines A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China National Medicines A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

China National Medicines A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.54 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.650 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat China National Medicines A 13.17 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch