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20.08.2026 06:37:00
China National Medicines A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China National Medicines A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
China National Medicines A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.54 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.650 CNY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat China National Medicines A 13.17 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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