China National Gold Group Gold Jewellery A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China National Gold Group Gold Jewellery A hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 CNY, nach 0.110 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 52.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.55 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 20.08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch