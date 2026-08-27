China National Electric Apparatus Research Institute A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China National Electric Apparatus Research Institute A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.330 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.30 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China National Electric Apparatus Research Institute A einen Umsatz von 1.20 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch