China Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Motor hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.01 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Motor 1.28 TWD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat China Motor 8.67 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.44 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch