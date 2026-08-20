China Molybdenum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Molybdenum äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Molybdenum 0.220 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.92 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Molybdenum einen Umsatz von 48.77 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch