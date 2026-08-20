China Molybdenum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Molybdenum hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.46 HKD. Im Vorjahresviertel hatte China Molybdenum 0.240 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Molybdenum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 79.32 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 52.62 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch