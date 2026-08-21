China Molybdenum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Molybdenum präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.53 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 10.12 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch